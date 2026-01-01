Trump insistió en que puede ayudarnos a combatir a los criminales, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la conversación telefónica que sostuvo esta mañana con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta, ahora toca en Estados Unidos y entonces se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado”.

Se trató de una llamada breve, de apenas 15 minutos, muy respetuosa, muy positiva y tras la cual se descarta totalmente una intervención militar en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)