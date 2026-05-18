El Gobierno de Jalisco comenzó una ruta de trabajo interinstitucional para preparar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ordenamiento que entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.

La Consejería Jurídica del Estado instaló mesas de trabajo con representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como con el Colegio de Notarios, para revisar leyes locales y definir ajustes necesarios que permitan armonizar la normativa estatal con el nuevo modelo nacional.

La consejera jurídica, Tatiana Anaya, señaló que el objetivo es garantizar una implementación ordenada y útil para la ciudadanía en temas relacionados con familia, patrimonio, contratos y sucesiones.

Las autoridades también contemplan capacitación para juzgados y áreas jurídicas con el fin de facilitar el acceso a la justicia y homologar criterios en todo el estado.