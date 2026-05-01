El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el programa “RETO: Reactivación para Todas y Todos”, estrategia estatal que busca fortalecer la salud física y emocional mediante actividades deportivas gratuitas en más de 60 municipios.

El proyecto, impulsado a través de CODE Jalisco, contempla clases de baile, yoga y ejercicio funcional, además de acompañamiento profesional en nutrición y psicología.

La estrategia prioriza la participación de mujeres, adultos mayores y personas cuidadoras.

Durante el arranque del programa, Lemus destacó que el deporte es una herramienta clave para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y fortalecer la convivencia social.

Autoridades estatales señalaron que RETO también busca descentralizar los programas deportivos y ampliar su alcance fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.