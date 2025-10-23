La Fiscalía de Jalisco informó que actualmente se trabaja en al menos 24 fosas clandestinas localizadas en distintos puntos del estado, según el reporte “Sitios de inhumación clandestina” con corte al 30 de septiembre. De ellas, 23 se encuentran en proceso activo de intervención.

Entre los casos más relevantes figura el del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, identificado como presunto centro de adiestramiento del crimen organizado, donde a ocho meses del hallazgo no se ha precisado el número de víctimas.

En Zapopan, la fosa de la colonia Las Agujas suma 270 bolsas con restos humanos, correspondientes a 60 víctimas, de las cuales solo 26 han sido identificadas.

También se reportan hallazgos en el Panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, con 21 cuerpos, y en Arroyo Hondo, donde se han recuperado 48 bolsas.

A estos sitios se suma un nuevo punto en Colinas del Roble, en Tlajomulco, donde el colectivo Corazones Unidos reportó dos cuerpos emplayados. (Por Edgar Flores Maciel)