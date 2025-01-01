Un empresario citrícola fue asesinado este jueves en el norte de Veracruz.
La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, un empresario atacado por un comando armado en la vía pública en el municipio de Álamo, una región de alta producción de cítricos.
De acuerdo con testigos, un grupo de hombres con equipo táctico y armas largas disparó directo contra el empresario, quien quedó herido y fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde finalmente falleció.
Los agresores huyeron del sitio a bordo de una camioneta.
Asesinan a empresario citrícola en Veracruz
