La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó los nuevos Lineamientos para la Promoción y Difusión de Contenidos Libres de Estereotipos de Género.

El documento busca impulsar en los medios de comunicación un lenguaje incluyente y libre de revictimización, afirmó su titular Fabiola Loya.

Indicó que fue construido con aportes de dependencias y organizaciones civiles, además que responde a demandas sobre la persistencia de lenguaje excluyente, así como la reproducción de estereotipos y violencia política.

Subrayó que no se pretende censurar, sino promover un ejercicio informativo responsable y con perspectiva de derechos humanos.