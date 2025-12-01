En un foro de la FIL Guadalajara, mujeres con trayectoria en la política nacional reflexionaron sobre el papel femenino en la toma de decisiones y la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de poder.
La expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, señaló que la llegada de las mujeres implica cambios de fondo y un reto histórico más allá de la oportunidad política.
La senadora Amalia García enfatizó que la sensibilidad, la solidaridad y los sentimientos son claves para gobernar frente a los avances de la Inteligencia Artificial.
Las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno y de Guanajuato, Libia García compartieron experiencias sobre su incursión en espacios mayoritariamente masculinos.
Asimismo, defendieron las marchas feministas como expresiones legítimas que deben dialogar con la autoridad sin estigmas.
Liderazgos femeninos en la FIL llaman a transformar el poder y gobernar desde los sentimientos
