En un foro de la FIL Guadalajara, mujeres con trayectoria en la política nacional reflexionaron sobre el papel femenino en la toma de decisiones y la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de poder.

La expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, señaló que la llegada de las mujeres implica cambios de fondo y un reto histórico más allá de la oportunidad política.

La senadora Amalia García enfatizó que la sensibilidad, la solidaridad y los sentimientos son claves para gobernar frente a los avances de la Inteligencia Artificial.

Las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno y de Guanajuato, Libia García compartieron experiencias sobre su incursión en espacios mayoritariamente masculinos.

Asimismo, defendieron las marchas feministas como expresiones legítimas que deben dialogar con la autoridad sin estigmas.