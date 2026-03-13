Jalisco desplazó a Chihuahua en el número de casos acumulados de sarampión desde que comenzó el brote el año pasado, colocándose en primer lugar a nivel nacional con 4,653 contra 4,530 de la entidad del norte.

Desde que comenzó el 2026, el estado encabeza la lista de afectados por la enfermedad, por lo que de acuerdo al seguimiento del Gobierno Federal, hasta el 12 de marzo registra 3,989 casos acumulados.