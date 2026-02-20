Siguen en aumento los casos de sarampión en Jalisco, ya que al corte del 19 de febrero, la Secretaría Federal de Salud confirma un acumulado de 2,366 y 4,769 catalogados como sospechosos.

La entidad, que en cuatro meses será sede del mundial de fútbol, continúa a la cabeza de la enfermedad en el país en este 2026, pero en segundo lugar desde que inició el brote, al alcanzar los 3,030 casos, contra 4,510 de Chihuahua en total

Jalisco ha vacuna hasta este momento a dos millones 100 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)