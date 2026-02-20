A la par de la defensa que realizan del Bosque de Los Colomos para evitar que sea urbanizado, la Consejería Jurídica de Jalisco presenta quejas ante el Tribunal de Disciplina contra magistrados han tenido actuaciones cuestionables, explica su titular, Tatiana Anaya Zúñiga.

“Otra cosa importante es que estamos yendo al Tribunal de Disciplina, al nuevo Tribunal de Disciplina e interponer quejas contra funcionarios magistrados que consideramos que hicieron actos indebidos. Ya admitieron la queja el día de ayer y decretan en un acuerdo, la investigación para los funcionario”.

Anaya Zúñiga indica que no es posible saber cuándo tendrá un punto final la lucha jurídica para la defensa del Bosque de los Colomos, porque los particulares recurren a recursos legales. Hoy se tienen 17 juicios en litigio. (Por Gricelda Torres Zambrano)