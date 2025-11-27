Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum presupuestos especiales en materia de infraestructura y movilidad durante el 2026 para las sedes mundialistas, que ascenderán a entre mil 500 y dos mil millones de pesos.

“Me comprometí con ellos de que iba a haber una aportación del Gobierno de México entre mil 500 y dos mil millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para infraestructura, para lo del metro, en el caso de Monterrey, en el caso de la Ciudad, para transporte público, principalmente, y para movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año”.

Estos recursos se destinarán a la línea 2 de la Ciudad de México; la cinco en Guadalajara; y para la 2 y la 4 de Monterrey. (Por Arturo García Caudillo)