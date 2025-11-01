La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a dos policías municipales de Zapotlanejo por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre registrada en septiembre pasado.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que ambos elementos fueron aprehendidos tras una investigación ministerial.
“De acuerdo a las investigaciones, el pasado 8 de septiembre la víctima fue interceptada por elementos de la Policía Municipal de Zapotlanejo, quienes se lo llevaron para consumar su desaparición por varios días. Afortunadamente ya fue localizado con vida, pero de acuerdo a los trabajos realizados por la vicefiscalía, logró reunir los datos suficientes para solicitar la orden de aprehensión y ser detenidas estas personas”.
González de los Santos informó que la Vicefiscalía reunió indicios para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.
Agregó que otros dos policías de la misma corporación siguen prófugos y son buscados por autoridades estatales en relación con el mismo caso. (Por Edgar Flores Maciel)
Capturan a dos policías de Zapotlanejo por desaparición forzada
