La Secretaría de Agricultura de Jalisco anunció que otorgará un apoyo estatal de 150 pesos por tonelada de maíz, como parte de los acuerdos alcanzados con los productores.

Este monto se sumará a los 800 pesos provenientes del fondo federal, con lo que el incentivo total será de 950 pesos por tonelada de maíz blanco.

La dependencia reafirmó su respaldo al sector agrícola y su compromiso de mantener el diálogo permanente para fortalecer la competitividad y sustentabilidad del campo jalisciense.

Además, informó que ya se elaboran las reglas de operación del programa, que serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado.