Un operativo conjunto de fuerzas federales en Navolato, Sinaloa, permitió la detención de 13 hombres vinculados a la facción criminal “Los Mayitos”, informa la Marina.
La acción ocurrió tras un enfrentamiento armado en el poblado La Vuelta y Bachigualatillo, donde los agresores se refugiaron en un inmueble posteriormente asegurado.
En el lugar se decomisaron armas, cargadores, cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
Detienen a 13 presuntos integrantes de “Los Mayitos” en Sinaloa
Un operativo conjunto de fuerzas federales en Navolato, Sinaloa, permitió la detención de 13 hombres vinculados a la facción criminal “Los Mayitos”, informa la Marina.