Un operativo conjunto de fuerzas federales en Navolato, Sinaloa, permitió la detención de 13 hombres vinculados a la facción criminal “Los Mayitos”, informa la Marina.

La acción ocurrió tras un enfrentamiento armado en el poblado La Vuelta y Bachigualatillo, donde los agresores se refugiaron en un inmueble posteriormente asegurado.

En el lugar se decomisaron armas, cargadores, cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.