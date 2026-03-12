El Gobierno de Jalisco informó que los estudiantes podrán activar la tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público mediante distintos métodos de identificación.

Entre las opciones válidas se encuentran la tarjeta Mi Pasaje, la tarjeta Yo Jalisco y la Tarjeta Única.

Además, tras un acuerdo con la FEU, también se aceptará la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con chip compatible con el sistema de pago.

Las autoridades señalaron que no habrá condicionamientos adicionales.

Los estudiantes deberán acreditar su estatus con kárdex y CURP, y realizar el proceso habitual de activación para acceder al descuento.