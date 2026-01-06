El gobierno de Jalisco solicitó el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia para profundizar en las investigaciones sobre los posibles vínculos y antecedentes de Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos asesinado el pasado veintinueve de diciembre. El gobernador Pablo Lemus señaló que Prieto tenía antecedentes relacionados con tráfico de armas, robo de vehículos de carga y remarcar tráileres.

"Hay dos líneas de investigación: rifas y sorteos en el mercado de abastos a través de una red de colombianos que estaban a su servicio para cobrar esto, que se ha nombrado como créditos gota gota o de goteo. Eso no es un empresario, Discúlpenme. Segunda línea de investigación, tráfico y venta de armas. He tenido comunicación prácticamente a diario con CNI y aquí van a salir muchas sorpresas".