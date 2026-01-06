La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que los seis integrantes de una familia, incluido un bebé de un año de edad, quienes fueron privados de la libertad la noche del martes en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, fueron localizados con vida y se encuentran en buen estado de salud bajo resguardo de la autoridad. La corporación no detalló el lugar ni las circunstancias en que fueron ubicados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que la privación de la libertad podría estar relacionada con esquemas de préstamos “gota a gota” y que el caso tendría posibles vínculos con el asesinato del empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto.

“Hablando del Prieto. Todo parece indicar, porque las personas que vieron este levantón ayer en Tonalá escucharon que tenían acento sudamericano, es decir, sí los plagiarios, lo cual es la principal línea de investigación… Yo espero que lo suelten muy pronto: que estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo”.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía, que mantiene abierta la línea vinculada con la operación de grupos dedicados a préstamos informales en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)