La Fiscalía de Jalisco trabaja en colaboración con sus homólogas de Nayarit y Guerrero, para poder localizar a los dos jóvenes que viajaron a Puerto Vallarta y que desaparecieron el dos de enero, luego de ser detenidos por policías municipales por una supuesta falta administrativa.

La vicefiscal en personas desaparecidas Blanca Trujillo, reveló que una de las líneas de investigación más fuertes por la desaparición de Anthony y José, tiene que ver con la actividad que iban a desarrollar en Puerto Vallarta ambos procedentes de Nayarit.

“Sí tenemos una línea de investigación, eh, consideramos hasta el momento que la actividad que vinieron a desempeñar a Puerto Vallarta fue el detonante para que pudiese suceder su desaparición, obviamente, es parte de las líneas de investigación, digo, no les puedo abundar mucho exactamente sobre la actividad porque es un asunto que está en investigación”.

Entre las labores de búsqueda, la Fiscalía de Jalisco cateó la semana pasada la comisaría de Puerto Vallarta, pues no se descarta que los dos jóvenes hubieran sido víctimas de desaparición forzada. (Por Edgar Flores Maciel)