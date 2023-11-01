El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, informa sobre la destrucción de más de cien toneladas de sustancias y precursores químicos tras su decomiso en Sinaloa.

“La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción de más de cien toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa en coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno de México. En dicho acto se destruyeron 27 toneladas 874 kilos y 77 mil 199 litros, entre los que se encontraban acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, alcohol metílico, entre otras”.

Estos productos se utilizaban mayormente en la elaboración de metanfetaminas. (Por Arturo García Caudillo)