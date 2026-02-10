Jalisco registró la pérdida de 3 mil 120 puestos de trabajo durante enero, al pasar de 2 millones 53 mil 875 empleos formales en diciembre de 2025 a 2 millones 50 mil 755, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A nivel nacional se contabilizaron 22 millones 508 mil 972 empleos, la cifra más alta para un mes de enero, aunque con una variación mensual negativa de 8 mil 104 plazas.

El ajuste se atribuye principalmente a la disminución del empleo en plataformas digitales tras el repunte estacional de fin de año.

Pese a ello, en los últimos 12 meses se generaron 197 mil 426 puestos, lo que representa un crecimiento anual de 0.9 por ciento.