La discusión de las leyes secundarias en materia de transparencia permanece pendiente en el Congreso de Jalisco debido a la falta de consenso sobre quién deberá encabezar el organismo especial que fungirá como garante de la transparencia, informó Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Legislativo estatal.

“El punto en discordia si es el Ejecutivo exclusivamente quien designa a quien haya de ocuparse de esta labor ya como parte de Contraloría del Estado o si el Congreso puede recibir propuestas del Ejecutivo y de ellas puede designar a quien atienda esa encomienda”.

De la Rosa precisó que la bancada de Morena propondría que sea el gobernador quien presente ternas y que el Congreso determine, a partir de ellas, a la persona que encabece el organismo encargado de garantizar la transparencia dentro de la Contraloría. (Por Marck Hernández)