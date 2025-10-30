Para reforzar los controles de registro de vacunación entre la población jalisciense, la Secretaría de Salud Estatal prepara una versión digital de la cartilla de vacunación, un documento virtual que facilitaría el seguimiento de la aplicación de diferentes biológicos en niños y adultos, y de esta forma combatir y atender problemas como la reciente propagación del sarampión, explica el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Para implementar una cartilla en modalidad electrónica, en modalidad digital, para que no solamente los padres de familia tengan ahí la información y por supuesto nosotros como autoridad sanitaria, si no para que sea interactiva y les recuerde a los padres de familia cuando se tiene ya que acudir a recibir un refuerzo por ejemplo o alguno de los biológicos”.

Recordó que actualmente no es posible condicionar la presentación de la cartilla de vacunación en las escuelas como requisito para inscribir a los niños en educación básica, pero se analiza si es conveniente pedirla solo como un medio de consulta. (Por Víctor Montes Rentería)