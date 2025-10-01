La artista infantil Luli Pampín se prepara para cautivar al público tapatío con su gira “¡Bienvenidos!, juntos otra vez”.

El espectáculo, diseñado especialmente para conectar con los más pequeños, promete ser una experiencia interactiva y divertida enfocada en la promoción de valores, así lo detalló la argentina en entrevista con Notisistema.

“Bueno, es el show ¡Bienvenidos!, juntos otra vez que viene súper renovado, con un montón de sorpresas, y hay un personaje, que es la trama principal de este show, que está basado en una experiencia que yo tuve con el bullying y me parece que viene a enseñarle mucho a los niños sobre esos comportamientos, esas travesuras, que muchas veces hay que mirar un poco más allá, no sólo a quién recibe el bullying sino de quién lo hace, para ver qué es lo que pasa detrás”.

Luli Pampín presentará su espectáculo el próximo sábado 1 de noviembre en la Arena Guadalajara.