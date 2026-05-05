El Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez de Jalisco (SIPINNA), presentó el Programa Estatal PROESPINNA 2025–2030, construido a partir de dos consultas que sumaron más de 1,700 participantes, incluyendo a menores de 60 municipios.
Los propios niños y adolescentes marcaron las prioridades: casi 70 por ciento señaló que su principal demanda es vivir sin violencia, seguida del derecho a la salud y a la educación.
El programa contempla 82 acciones estratégicas coordinadas por más de 60 dependencias del Gobierno estatal, orientadas a prevenir violencia, restituir derechos y fortalecer entornos protectores.
La titular del Spina, Thais Loera, destacó que escuchar directamente a la niñez es fundamental para construir políticas públicas más efectivas e incluyentes.
Jalisco presenta programa para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes hasta 2030
