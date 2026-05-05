Durante el informe de la rectora Karla Planter, el gobernador Pablo Lemus Navarro resaltó acuerdos con la Universidad de Guadalajara, como la tarifa preferencial de cinco pesos en transporte público para estudiantes de todos los niveles en Jalisco.

También informó avances en movilidad, incluido el próximo sistema BRT en carretera a Chapala y el impulso a la electromovilidad.

El mandatario destacó el incremento histórico al presupuesto universitario, con una aportación estatal del 55 por ciento frente al 45 por ciento federal.

Además, reiteró el respaldo a proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, así como el fortalecimiento de la red hospitalaria universitaria. Finalmente, reconoció el legado del exrector Raúl Padilla López.