El Gobierno de Jalisco presentó el Refrendo Vehicular 2026, un esquema que combina costos accesibles, descuentos, verificación gratuita y múltiples facilidades de pago, para que sea más sencillo para las y los contribuyentes el cumplir con sus responsabilidades.

El refrendo mantiene un costo de mil pesos para automóviles y 600 pesos para motocicletas, además de que se cuenta con un descuento de 5 por ciento por pronto pago durante enero y febrero, exclusivo para quienes realicen su trámite en línea.

El pago, ya sea presencial o en línea, incluye el acceso a la verificación vehicular gratuita.