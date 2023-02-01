Esta mañana se registró un sismo de magnitud 4.4 a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, Jalisco.

Se informa que el temblor se percibió en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán.

En algunos puntos se realizaron evacuaciones preventivas de clínicas y centros de salud, sin daños reportados; no obstante, se mantiene el monitoreo permanente.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones mayores.