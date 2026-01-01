Con base en los 51 millones de viajes mensuales subsidiados durante el último año, el Gobierno de Jalisco estima que, si el 100 por ciento de los usuarios del transporte público obtiene la Tarjeta Única, el costo del subsidio podría ascender a más de 1,800 millones de pesos, es decir, alrededor de 600 millones adicionales al presupuesto inicialmente anunciado.

Sin embargo, para el secretario de Asistencia Social, Luis García Sotelo, este escenario no representa un problema.

“Estamos conscientes de que el tope presupuestado pudiera ser ampliado, sí claro, pero también estamos por lanzar un programa de austeridad, anual de austeridad, donde generaremos economías y estableceremos todo el gobierno ahorro significativos en rubros no tan importantes, para que podamos sortear con estos ahorros y con estas economías, las posibles diferencias que se pudieran estar presentando en cuanto a algún tipo de subsidio como ese es el caso”.

A lo anterior se suma que el gobernador de Jalisco reiteró que la entrega de la Tarjeta Única no tendrá límite, por lo que cualquier persona que la solicite podrá obtenerla. (Por Edgar Flores Maciel)