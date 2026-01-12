El pasado sábado por la noche ocurrió un incendio en el departamento número 303 de la calle Loma Apulco Sur, en la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá. El fuego y el humo cobraron la vida del habitante, de nombre Ángel, de 50 años de edad, quien, según los vecinos, no era buen vecino, pues tenía pleitos con varios de ellos, consumía drogas y, además, supuestamente él mismo habría provocado el fuego.

“¿Le gustaba el fuego o qué? —pues lo más lógico te digo que por la droga que consumía, porque no se llevaba con nadie; nadie tenía una bonita amistad y estuvo en un centro de rehabilitación, pero como que no le sirvió”.

Todo el interior del departamento fue consumido por las llamas, y Ángel murió calcinado. Sus restos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses, donde se espera que sus familiares los reclamen. (Por Gustavo Cárdenas)