Con 681 casos confirmados en casi cuatro semanas de 2026, Jalisco ya superó el total de contagios de sarampión registrados en todo 2025, de acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Salud.

La entidad se mantiene como el epicentro del brote a nivel nacional, seguida de Chiapas con 212 casos y Sinaloa con 82.

Ante el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar la vacunación.

Se han desplegado brigadas de vacunación en las colonias donde se ha detectado un repunte de contagios.

Además, la población puede acudir a inmunizarse en los 580 centros de Salud estatales, en más de 80 hospitales del Seguro Social e ISSSTE, así como en plazas públicas, centros comerciales, recaudadoras y unidades de Cruz Verde metropolitanas, entre otros puntos.