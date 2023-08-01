El peso mexicano cerró la jornada de este miércoles con una apreciación de 0.14 por ciento, con lo que el tipo de cambio se ubicó en 17.21 pesos por billete verde.

El buen resultado ocurre luego del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal que mantuvo sin cambios su tasa de referencia en el rango de 3.5 a 3.7 por ciento, una decisión alineada con las expectativas del mercado.