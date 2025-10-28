Autoridades estatales y federales sostuvieron la cuarta reunión de la Mesa de Seguridad con miras al Mundial 2026, centrada en garantizar la protección de asistentes y visitantes durante los partidos en Guadalajara.

Alfonso Briseño Torres, director de Gestión Transversal de la Coordinación Estratégica de Seguridad, informó que se revisaron los operativos para el Estadio Guadalajara y el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, así como pruebas viales para evitar congestionamientos.

En el encuentro participaron dependencias estatales, municipales y federales, incluido el INM y el CNI.

Briseño aseguró que Jalisco avanza conforme al calendario y se prepara para ofrecer un entorno seguro y ordenado.

La próxima sesión de planeación se realizará en noviembre para afinar los últimos detalles.