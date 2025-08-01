Tras tocar tierra este martes en Jamaica, el huracán Melissa se degradó a categoría 4 informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advierte que la tormenta aún es muy “poderosa”.

El ciclón, el más fuerte en lo que va de la temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, que lo convirtieron en un huracán de categoría 5.

Las autoridades de la isla reportan por lo menos tres fallecidos y 240 mil personas sin electricidad, además de casi seis mil refugiados.