El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el estado no registra casos activos de viruela del mono desde hace al menos tres meses.

Anunció que en las próximas semanas México contará con vacunas contra varicela, hepatitis A y, con alta probabilidad, contra Mpox para grupos de mayor riesgo.

Recordó que en Jalisco se registraron 82 casos previos de esa enfermedad y una defunción, además, subrayó que el virus se transmite principalmente por contacto directo piel con piel, frecuentemente durante relaciones sexuales.

La dependencia mantendrá vigilancia epidemiológica ante el periodo vacacional y la llegada de visitantes internacionales.