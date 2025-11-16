Durante la 23ª Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género, Autoridades estatales y municipales acordaron fortalecer la estrategia Pulso de Vida y consolidar un modelo especializado de atención para hijas e hijos víctimas indirectas de violencia familiar.

La reunión, encabezada por la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya Hernández, se realizó en Palacio de Gobierno, donde se revisaron avances del mapeo territorial, mecanismos de protección para mujeres en riesgo y estadísticas de septiembre y octubre.

Escudo Urbano C5 presentó un informe por colonias para focalizar recursos en zonas con mayor incidencia, con el fin de reforzar la respuesta institucional y prevenir agresiones.