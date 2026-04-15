La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco realizó un foro tripartito para prevenir violaciones a derechos laborales durante la Copa Mundial de 2026.

El titular Ricardo Barbosa informó que se busca evitar la explotación laboral, el trabajo infantil y la trata de personas, mediante coordinación entre autoridades, empresas y sindicatos.

Entre las acciones destacan protocolos de supervisión en zonas turísticas como Chapala y Puerto Vallarta, así como la verificación de empleos formales con acceso a seguridad social, incluso en contratos temporales.

También se revisará la participación de menores como voluntarios para garantizar que sea sin coerción.

El objetivo es asegurar condiciones laborales dignas ante el incremento de empleos por el evento.