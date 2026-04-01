Ante la desaceleración en la generación de empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco anunció una bolsa de 166.5 millones de pesos para fortalecer micro y pequeñas empresas, especialmente en comercio y servicios.

La titular Cindy Blanco Ochoa informó que se activarán programas como Impulso Mipymes, Jalisco Atrae, y Crecer al Estilo Jalisco, enfocados en financiamiento, capacitación y atracción de inversión.

También se implementará un esquema de compras públicas y certificaciones para mejorar la competitividad. Los apoyos van de 100 mil a 10 millones de pesos.

Además, se otorgarán distintivos vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para empresas del sector servicios.

La dependencia busca frenar cierres de negocios y fomentar la formalidad.