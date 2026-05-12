Autoridades de salud de Jalisco reforzaron la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos marítimos ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde se han reportado al menos tres fallecimientos y seis casos confirmados.
El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el virus tiene una letalidad cercana al 30 por ciento y puede provocar neumonía severa e insuficiencia respiratoria.
El funcionario indicó que actualmente no existen casos confirmados en México, aunque se mantienen protocolos especiales de vigilancia en Guadalajara y Puerto Vallarta ante el aumento del flujo internacional de viajeros rumbo al Mundial 2026.
Las autoridades señalaron que el virus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores y recomendaron acudir al médico ante síntomas respiratorios después de viajes internacionales. (Por Edgar Flores Maciel)
Jalisco refuerza vigilancia sanitaria por brote de hantavirus
Autoridades de salud de Jalisco reforzaron la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos marítimos ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde se han reportado al menos tres fallecimientos y seis casos confirmados.