Autoridades de salud de Jalisco reforzaron la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos marítimos ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde se han reportado al menos tres fallecimientos y seis casos confirmados.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el virus tiene una letalidad cercana al 30 por ciento y puede provocar neumonía severa e insuficiencia respiratoria.

El funcionario indicó que actualmente no existen casos confirmados en México, aunque se mantienen protocolos especiales de vigilancia en Guadalajara y Puerto Vallarta ante el aumento del flujo internacional de viajeros rumbo al Mundial 2026.

Las autoridades señalaron que el virus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores y recomendaron acudir al médico ante síntomas respiratorios después de viajes internacionales. (Por Edgar Flores Maciel)