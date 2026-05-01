El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, envió este martes a la FIFA su pre-lista de 55 jugadores convocados para la Mundial 2026. Aparecen todo los “Europeos” con excepción de Rodrigo Huescas, quien queda descartado por lesión.

De los locales, destacan con posibilidades reales de sumarse a la lista final de 26, elementos como: Marcel Ruiz de Toluca, Richard Ledezma de las Chivas y Diego Lainez de Tigres.

El último día de mayo, México debe entregar a FIFA la lista definitiva con el nombre de los 26 jugadores con los que afrontará la Copa del Mundo. La Selección quedará conformada con los 13 que actualmente ya entrenan en el Centro de Alto Rendimiento incluyendo al portero Guillermo Ochoa y prácticamente el resto serán los jugadores que militan en el extranjero. (Por Manuel Trujillo Soriano)