Van en aumento, ya son 113 los casos confirmados de sarampión en Jalisco. La mayoría se registran en el municipio de Arandas, otros en la zona metropolitana de Guadalajara, informó para Notisistema el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera, quien asegura que cada uno de los nuevos casos ya fue notificado.

“Tenemos en Jalisco 113 casos confirmados ya. De ellos, evidentemente, la mayoría sigue estando en Arandas, y pues bueno, ahí es lo que hay respecto a la escuela. Efectivamente, se tienen y todavía se quieren algunos en estudio, pero vamos a tenerlos a todos en estudio. Esto es, a todos en una situación de clases virtuales, y tendrán que estar notificando cómo está su estado de salud.”

Del total de los 113 casos de sarampión en Jalisco, 70 son en menores de 0 a 14 años, mientras que 43 casos son en personas de 15 a 55 años. (Por Gustavo Cárdenas)