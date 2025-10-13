Crece con rapidez el número de casos de sarampión, por lo que ya suman 70 contagios en la entidad, informa la Secretaría de Salud Jalisco.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez, informó que de los 70 casos, dos se ubican en el municipio de Jesús María, dos en Tepatitlán, uno en Zapopan y el resto en el municipio de Arandas.

Detalló que solo un caso ha presentado síntomas graves, se trató de un menor de edad del municipio de Tepatitlán, quien se recuperó tras recibir atención hospitalaria.