El gobierno de Guadalajara recolectó 65 toneladas de basura, mediante un operativo de limpieza tras la Romería 2025, mientras que en Zapopan se reportaron 41, por lo que en total se recogieron 106 toneladas de desechos.

En Guadalajara, 684 trabajadores comenzaron la noche del sábado con brigadas para invitar a los asistentes a depositar sus residuos en bolsas y evitar dejarlos en la vía pública.

El operativo de limpieza incluyó el uso de diez barredoras mecánicas, así como de 85 camiones y camionetas para el traslado de residuos.