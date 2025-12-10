El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que los casos de bullying en escuelas de educación básica disminuyeron a 72 en 2025, la cifra más baja desde 2022 y casi 50 por ciento menos que los 148 reportados en 2024.

Señaló que cada caso se investiga para confirmar que exista acoso persistente y evaluar la efectividad de las medidas aplicadas.

Atribuyó la reducción a la capacitación continua de docentes y estudiantes, enfocada en la convivencia y el diálogo.