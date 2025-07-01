En las primeras tres semanas del 2026, Jalisco se acerca a los 400 casos de sarampión.

De acuerdo al informe diario de la enfermedad que realiza el Gobierno Federal, la entidad registra hasta el 20 de enero, 385 contagios, convirtiéndose en líder nacional del brote.

Ante el crecimiento acelerado de la enfermedad en la zona metropolitana, este miércoles el Ayuntamiento de Tonalá abrirá un macro módulo de vacunación de nueve de la mañana a seis de la tarde en el nuevo hospital ubicado a unos pasos del Cerro de la Reina

El Secretario Federal de Salud confirma que son 21 los municipios más afectados. (Por Gricelda Torres Zambrano)