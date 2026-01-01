La tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se trasladó al Foro de Davos, donde Bruselas anunció una respuesta firme, unida y proporcional a las presiones anexionistas del presidente Donald Trump sobre la gran isla ártica y Washington le pidió que descarte represalias.
El presidente estadounidense, Donald Trunp, intervendrá este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en donde tiene preparadas varias reuniones.
Tensión entre EU y Europa por Groenlandia llega al Foro de Davos
