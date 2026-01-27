Confirma para Notisistema el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, que son 8 grupos de distintos planteles los que actualmente no tienen clases presenciales en Jalisco por casos confirmados de sarampión, lo que obliga a periodos de 14 días de suspensión, siempre y cuando no se diagnostiquen más casos de ese mismo salón.
“Al día de hoy tenemos siete escuelas afectadas, estas siete escuelas son dos secundarias, tres primarias, un preescolar y un CAM. Esto representa ocho grupos, recordemos que cuando tenemos un caso de sarampión se suspende solo al grupo por 14 días y esos ocho grupos a partir de esta semana van a permanecer 14 días estudiando a distancia, eso ha afectado a 6 municipios, tenemos escuelas en Tepatitlán, Tlaquepaque, Tala, Tonalá, en Zapopan dos escuelas y en Tlajomulco”.
El secretario, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que todos los estudiantes de esos ocho grupos afectados son monitoreados por la Secretaría de Salud Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)
Jalisco registra ocho planteles afectados por casos de sarampión
