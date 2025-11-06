El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que la dependencia ha obtenido solo 18 sentencias condenatorias por delitos relacionados con corrupción. Sin embargo, justificó que la mayoría de los casos se resuelven mediante suspensiones condicionales del proceso, una figura legal que permite la terminación anticipada de los juicios.

“Lo que pasa es que en el tema del sistema acusatorio empresarial no todos los asuntos van a llegar a sentencia. En realidad así está diseñado el proceso, hay algunas otras formas de terminación, tenemos más de 100, más de 120 asuntos en suspensión condicional del proceso que son formas de terminación anticipada”.

De la Cruz Tovar añadió que el caso de la exservidora pública Eli Castro sigue en curso, aunque el SIAPA aún debe entregar información pendiente para continuar con la investigación. (Por Marck Hernández)