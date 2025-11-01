Habitantes de Uruapan realizarán mañana viernes a partir de las 8.00 horas, un paro total de actividades, para sumarse a la movilización masiva en demanda de justicia por el asesinato de su alcalde y líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo

Diversos sectores económicos del municipio como Canaco, Canacintra, la asociación de hoteles y restaurantes, transportistas públicos y de carga, gasolineras y establecimientos comerciales, se movilizarán en demanda de que el crimen, no quede impune y se le brinde seguridad al municipio

El paro de la actividad económica terminará al filo de las cinco de la tarde

Las manifestaciones ciudadanas en Uruapan y Morelia, han sido diarias, desde el asesinado del alcalde el pasado sábado por la noche. (Por Gricelda Torres Zambrano)