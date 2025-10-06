Ante la confirmación de 43 casos de sarampión en Jalisco, la mayoría en el municipio de Arandas, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el IMSS prestó vacunas contra la enfermedad para completar esquemas a menores de edad.

“Un préstamo local, diría, por parte del Seguro Social, que amablemente nos facilitó 8 mil dosis de vacuna doble viral, pero eso ocurre comúnmente entre el sistema de salud; cuando alguno de los subsistemas requiere de apoyo, nos colaboramos en ese sentido. Entonces sí tenemos suficiente abasto de vacunas, tanto de vacuna triple viral, que tiene protección contra sarampión, rubéola y paperas, como de doble viral, que tiene protección contra sarampión y rubéola”.

Los 43 menores enfermos de sarampión se encuentran en buen estado de salud bajo observación. (Por Gustavo Cárdenas)