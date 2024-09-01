La gasolina regular mantiene un promedio de menos de 24 y máximo 25 pesos por litro, así lo comenta el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“En nuestro seguimiento de precios justos de las gasolinas, tenemos un precio promedio nacional, al 3 de octubre, de 23 pesos con 60 centavos litro de gasolina regular. Y ubicamos esta estación Pemex en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, que tenemos en 23 pesos con 21 centavos. Y si se dan cuenta, aquí, en cada una de las regiones están por debajo de los 24 pesos y en ningún caso tienen un margen de ganancia por arriba de los dos pesos”.

Sin embargo, no faltan las gasolineras que se pasan de careras y así puso como ejemplo una estación de la marca Shell, en Silao, Guanajuato, que vende la Magna en 24 pesos con 99 centavos. (Por Arturo García Caudillo)