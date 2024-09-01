La gasolina regular mantiene un promedio de menos de 24 y máximo 25 pesos por litro, así lo comenta el titular de la Profeco, Iván Escalante.
“En nuestro seguimiento de precios justos de las gasolinas, tenemos un precio promedio nacional, al 3 de octubre, de 23 pesos con 60 centavos litro de gasolina regular. Y ubicamos esta estación Pemex en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, que tenemos en 23 pesos con 21 centavos. Y si se dan cuenta, aquí, en cada una de las regiones están por debajo de los 24 pesos y en ningún caso tienen un margen de ganancia por arriba de los dos pesos”.
Sin embargo, no faltan las gasolineras que se pasan de careras y así puso como ejemplo una estación de la marca Shell, en Silao, Guanajuato, que vende la Magna en 24 pesos con 99 centavos. (Por Arturo García Caudillo)
Gasolina Magna se vende en promedio a 23.60 pesos por litro: Profeco
